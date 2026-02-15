Frana in Via Ciamarra sono iniziati i lavori

Questa mattina, i lavori sono iniziati in Via Ciamarra dopo la frana che ha danneggiato alcune abitazioni nelle vicinanze. La terra si è staccata domenica scorsa, causando blocchi temporanei sulla strada e preoccupazioni tra i residenti. Le squadre di intervento sono già sul posto per mettere in sicurezza l’area e riparare le infiltrazioni d’acqua che hanno contribuito al distacco.

Sono cominciati questa mattina i lavori in Via Ciamarra, nel tratto interessato dalla frana verificatasi nei giorni scorsi. Lo smottamento, risalente ad alcuni giorni fa, è peggiorato nelle ultime ore a causa del maltempo. Il soggetto privato, proprietario del terreno, è immediatamente intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi, mentre il Comune di Frosinone sta seguendo costantemente tutte le operazioni per garantire il ritorno alle normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile, come sottolineato dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Riccardo Mastrangeli, il primo cittadino di Frosinone, ha spiegato in un post sui social: "Se le condizioni lo consentiranno, contiamo di riaprire la strada già nella mattinata di domani.