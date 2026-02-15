Mister Runjaic ha scelto di schierare un attacco più offensivo, cercando di sfruttare la velocità di Beto, mentre Grosso punta su un centrocampo compatto per contrastare le ripartenze degli avversari. La partita, che si gioca al Bluenergy Stadium, si preannuncia combattuta fin dai primi minuti, con i tifosi che aspettano di vedere come le scelte tattiche influenzeranno l’andamento del match.

La domenica di Serie A parte in arawa al Bluenergy Stadium con la sfida delle 12:30 che mette di fronte Udinese e Sassuolo. L’Udinese, guidata dal tecnico tedesco Kosta Runjaic, cerca conferme dopo lo stop di Lecce, contando su 32 punti e su importanti precedenti contro Verona e Roma. Dall’altro lato, i Neroverdi guidati dall’eroe del 2006 Fabio Grosso emergono dopo la sconfitta contro la capolista Inter ma contano su una serie positiva recente che ha visto successi su Cremonese e Pisa. Con 29 punti, il Sassuolo mira a agganciare direttamente gli avversari odierni. Di seguito vengono illustrate, in ordine di modulazione, le scelte ufficiali dei due allenatori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo: le scelte di mister Runjaic e mister Grosso

Kosta Runjaic ha scelto la formazione dell’Udinese, mentre Fabio Grosso ha deciso la formazione del Sassuolo per il match di oggi alle 12:30, deciso dal 25° turno di Serie A 202526, che si gioca al Bluenergy Stadium.

Runjaic ha deciso di riproporre Zaniolo nell’undici titolare di Udinese-Sassuolo, motivato dalla buona prestazione dell’ultimo turno.

