Il 16 febbraio, Sahika cerca di avvelenare Yildiz, spinta da motivi ancora nascosti. La donna versa una sostanza sospetta nel piatto della giovane, intenzionata a eliminarla senza destare sospetti. Questa mossa potrebbe mettere in pericolo la vita di Yildiz, che non sospetta nulla. Nel frattempo, i fan della serie vedranno il ritorno di Ender, pronta a sconvolgere gli equilibri tra i personaggi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 La prossima settimana di Forbidden Fruit è in arrivo un colpo di scena che cambierà il nuovo equilibrio tra i personaggi: ci sarà infatti il ritorno di Ender. Intanto, nell' episodio di lunedì 16 febbraio, Sahika si rivelerà in tutta la sua pericolosità: durante la festa organizzata da Yildiz infatti, Aysel si sentirà improvvisamente male e verrà portata d'urgenza all'ospedale. A questo punto, Yildiz verrà colta da un terribile sospetto. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 16 febbraio: Sahika prova ad avvelenare Yildiz

Sahika ha cercato di uccidere Yildiz, perché voleva assicurarsi di mantenere il suo potere, causando grande tensione nella soap.

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Sahika farà di tutto per mettere Erim contro Yildiz.

