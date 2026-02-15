Forbidden Fruit anticipazioni 16 febbraio | Sahika prova ad avvelenare Yildiz
Il 16 febbraio, Sahika cerca di avvelenare Yildiz, spinta da motivi ancora nascosti. La donna versa una sostanza sospetta nel piatto della giovane, intenzionata a eliminarla senza destare sospetti. Questa mossa potrebbe mettere in pericolo la vita di Yildiz, che non sospetta nulla. Nel frattempo, i fan della serie vedranno il ritorno di Ender, pronta a sconvolgere gli equilibri tra i personaggi.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 La prossima settimana di Forbidden Fruit è in arrivo un colpo di scena che cambierà il nuovo equilibrio tra i personaggi: ci sarà infatti il ritorno di Ender. Intanto, nell' episodio di lunedì 16 febbraio, Sahika si rivelerà in tutta la sua pericolosità: durante la festa organizzata da Yildiz infatti, Aysel si sentirà improvvisamente male e verrà portata d'urgenza all'ospedale. A questo punto, Yildiz verrà colta da un terribile sospetto. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Forbidden Fruit anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Sahika tenta di far fuori Yildiz, Ender è viva e spiazza tutti
Sahika ha cercato di uccidere Yildiz, perché voleva assicurarsi di mantenere il suo potere, causando grande tensione nella soap.
Forbidden Fruit, anticipazioni 9 febbraio: Sahika mette Erim contro Yildiz
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Sahika farà di tutto per mettere Erim contro Yildiz.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 16 al 21 febbraio; Forbidden fruit, le trame dal 16 al 21 febbraio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 16 al 21 febbraio; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 16 febbraio: Sahika affronta Zehra.
Forbidden Fruit, anticipazioni 16 febbraio: Sahika prova ad avvelenare YildizScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it
Forbidden Fruit Anticipazioni 16 febbraio 2026: Sahika ha provato a uccidere Yildiz?Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 16 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che Yildiz sospetta che Sahika abbia tentato di avvelenarla! msn.com
«Ogni festa ha il suo prezzo, e a volte questo prezzo è ben più alto di quanto si possa immaginare». Torna l’appuntamento imperdibile con la soap opera turca che ha conquistato il cuore di tante appassionate: "Forbidden Fruit". Ogni pomeriggio, dal lunedì al facebook