Fonderie Pisano Lorenzo Forte replica a Ciro Pisano

Lorenzo Forte ha accusato Ciro Pisano di mettere in scena una recita, dopo che i due si sono scontrati sulla questione ambientale a Salerno. Forte sostiene che le recenti dichiarazioni di Pisano siano solo una manovra per influenzare la prossima decisione sulla gestione delle fonderie. Nella discussione, Forte ha ricordato come le parole di Pisano si siano concentrate più sulla forma che sui fatti concreti, coinvolgendo anche le proteste dei lavoratori.

Fonderie Pisano, la sfida ambientale a Salerno: Forte accusa Pisano di "teatro" in vista della decisione cruciale. La disputa tra l'associazione "Salute e Vita", guidata da Lorenzo Forte, e la Fonderia Pisano, rappresentata da Ciro Pisano, si è acuita in vista della conferenza dei servizi del 18 febbraio. Forte denuncia un continuo ripetersi di promesse non mantenute riguardo alla decarbonizzazione dell'impianto di Fratte, sollevando pesanti dubbi sull'impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente nella provincia di Salerno. La decisione sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) potrebbe segnare un punto di svolta nella lunga vicenda. In vista della conferenza di servizi fissata per il 18 febbraio sul riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) dello stabilimento di Fratte, l'amministratore delegato delle Fonderie Pisano, Ciro Pisano, rilancia con una proposta alternativa: investire circ