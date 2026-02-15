Follia in pieno centro maxi rissa all' ora di cena | è caccia ai partecipanti
Sabato sera, in via dell’Isarco a Bolzano, una maxi rissa scoppiata per motivi ancora da chiarire ha coinvolto numerose persone, creando scompiglio nel cuore della città. La lite, che ha provocato anche danni a veicoli parcheggiati, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, ora impegnate a identificare i partecipanti. Gli agenti sono sul campo per raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto.
Intorno alle 20:30 i centralini del 112 sono stati sommersi da telefonate e segnalazioni di cittadini che parlavano di una maxi rissa con circa una ventina di persone coinvolte. Ci sarebbero testimonianze secondo cui i partecipanti alla rissa si sarebbero picchiati in maniera furiosa (ovviamente, i motivi che hanno dato il via alle violenze, al momento, non è dato saperli). Il tutto in base a quanto emerso è avvenuto nell’area dietro il teatro comunale, già location nota alle cronache per episodi di degrado. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza; peccato che appena le sirene hanno risuonato a ridosso del “ring” teatro dell’alterco, tutti i partecipanti se la siano data a gambe.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Furto in pieno centro: svaligiato un appartamento, è caccia ai ladri
Un furto si è verificato nel cuore di Capaccio Scalo, dove ignoti hanno svaligiato un appartamento in via Antonio Gramsci.
