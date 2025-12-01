Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli gli amici di una vita mai fidanzati Quando lei morì lui disse | Aspettami di là e prenota un tavolo

Erano inseparabili. Belli, stilosi, una coppia d'oro. Eppure Nicola Pietrangeli, morto oggi a 92 anni, e Lea Pericoli, la signora del tennis famosa per aver portato la moda sul campo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, gli amici di una vita (mai fidanzati). Quando lei morì lui disse: «Aspettami di là e prenota un tavolo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook

#ugdp #Binaghi Nicola Pietrangeli? Questa #Davis è dedicata anche a lui, siamo tutti con lui, lo vogliamo di nuovo con noi a bordocampo il prossimo anno. Forza Nicola! Vai su X

Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, gli amici di una vita (mai fidanzati). Quando lei morì lui disse: «Aspettami di là e prenota un tavolo» - Eppure Nicola Pietrangeli, morto oggi a 92 anni, e Lea Pericoli, la signora del tennis famosa per aver portato la moda sul ... Secondo msn.com

Nicola Pietrangeli è morto, aveva 92 anni: addio al gigante del tennis italiano, vinse due Slam e la Davis come capitano - Lunedì mattina la notizia: il grande tennista, primo italiano a vincere un titolo dello Slam, ha trionfato due volte al Roland Garros ed è arrivato al numero tre ... Da msn.com

Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Scrive ilmessaggero.it