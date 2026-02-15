Fermato in autostrada con un chilo di cocaina
Un uomo di 42 anni, residente in Spagna, è stato fermato in autostrada con un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto della sua auto. La polizia stradale di Bologna ha trovato la droga in un vano segreto dietro il cruscotto, durante un controllo di routine lungo l’autostrada del Sole. La scoperta ha portato all’arresto del conducente, che aveva tentato di nascondere la sostanza stupefacente in modo ingegnoso.
Un chilo di cocaina nascosto all'interno di un vano segreto ricavato nel cruscotto dell'auto. È stata questa la scoperta compiuta nei giorni scorsi dalla polizia stradale di Bologna, che ha portato all'arresto di un uomo di 42 anni, residente in Spagna, mentre transitava lungo l'autostrada del Sole. A insospettire gli agenti della sottosezione di Bologna Sud, che lo scorso martedì hanno fermato l'uomo all'altezza del casello di Sasso Marconi Nord, è stata inizialmente la patente inglese esibita dal conducente, poiché priva delle caratteristiche di sicurezza previste per quel tipo di documento: una circostanza insolita che ha richiesto un controllo più approfondito e per la quale l'uomo è stato dunque accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti.
Fermato in viale Kennedy con oltre un chilo di cocaina: arrestato 27enne
I carabinieri di Catania hanno arrestato un 27enne trovato con oltre un chilo di cocaina in viale Kennedy.
Ndrangheta: Come Controlla il 80% del Traffico di Cocaina Europeo
In autostrada con un tir, alla guida uno straniero senza patente e irregolare. Scatta espulsioneAgenti della Polizia Stradale, in servizio di pattugliamento sull’autostrada Siracusa – Gela, hanno fermato e controllato l’autista di un autoarticolato che circolava in autostrada. Il conducente, cit ... siracusaoggi.it
Omicidio a Montecalvoli: fermato sull’autostrada A1 il presunto killer. In fuga verso RomaIl presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all'alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull'autostrada A1 ... firenzepost.it
