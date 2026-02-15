FANTASANREMO 2026 | ISCRIVITI ALLA LEGA DI BUBINOBLOG E PROVA A VINCERE

Il Festival di Sanremo del 2026 ha portato con sé anche il ritorno del Fantasanremo, un gioco che permette ai appassionati di competere e tentare di vincere premi. Bubinoblog invita gli utenti a iscriversi alla sua lega dedicata e a mettere alla prova la propria fortuna e conoscenza musicale. Quest’anno, il gioco si arricchisce di nuove sfide e premi più allettanti, puntando a coinvolgere ancora più fan del festival.

Anche quest'anno è arrivato il Festival della Canzone Italiana ed assieme a lui torna il Fantasanremo. IL REGOLAMENTO Ogni partecipante crea una squadra virtuale, composta da 7 artisti che partecipano al Festival di Sanremo 2026. Questi vanno schierati con una formazione da 5 titolari, tra cui scegliere il capitano, e 2 riserve. Il capitano, da aggiornare ogni serata, può raddoppiare i punti. Per ogni giocatore ci sono a disposizione 100 baudi, la moneta ufficiale, utile per acquistare gli artisti in gara (nel nome, è un omaggio evidente a Pippo Baudo, il re dei conduttori di Sanremo). A ogni artista è abbinata una FantaQuotazione.