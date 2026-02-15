Espulsione Kalulu errore gravissimo | La Penna adesso rischia un lungo stop | ecco che cosa filtra dai vertici arbitrali
L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver commesso un grave errore durante la partita, quando ha espulso Kalulu per un fallo che molti considerano inesistente. Nei giorni scorsi, fonti vicine alla sezione arbitrale hanno rivelato che l’episodio potrebbe portare a sanzioni disciplinari dure, e si parla di una possibile sospensione di diverse giornate. La decisione si basa su una revisione interna dell’errore che ha provocato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.
Espulsione Kalulu, errore molto grave: La Penna adesso rischia uno stop molto lunga: ecco che cosa filtra in queste ore dai vertici arbitrali. La Juve esce sconfitta da San Siro, ma il 3-2 finale contro l’ Inter è destinato a far discutere a lungo per la direzione di gara di Federico La Penna. L’arbitro è finito nell’occhio del ciclone per l’episodio decisivo: l’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu, che ha cambiato l’inerzia del match. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il direttore di gara si profilano guai seri: i vertici arbitrali starebbero valutando un lungo stop a causa della gravità dell’errore commesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara
Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.
Argomenti discussi: Inter-Juve: Kalulu espulso, perché il VAR non è intervenuto. Marelli: Errore gravissimo; GRAVISSIMO errore: Marelli duro con La Penna dopo il rosso a Kalulu, Non c'è contatto!; Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire; Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare.
Inter - Juve, errori gravi: Rocchi nella bufera. Dimissioni in vista?La Juventus alza la voce dopo la i gravi errori arbitrali nel derby d'Italia contro l'Inter, soprattutto l'espulsione di Kalulu che ha rovinato la partita e penalizzato i ... lalaziosiamonoi.it
Marelli: Gravissimo errore La Penna. Bastoni ha tentato di ingannare l'arbitroInter-Juventus sta facendo molto discutere per le decisioni arbitrali del signor La Penna. Ne ha parlato anche l'ex arbitro Luca Marelli, che attraverso i microfoni di Dazn, ha detto la sua sull'espul ... msn.com
L'espulsione comminata a Kalulu ha fatto scoppiare il finimondo. Naturalmente l'eco delle polemiche è arrivato ben oltre Milano raggiungendo anche Antonio Conte e il Napoli. facebook
"Verso la fine del primo tempo ingiusta espulsione di #Kalulu, non era nemmeno fallo su #Bastoni. Un errore evidente dell'arbitro che ha determinato l'andamento successivo della partita" Paolo Pacchioni #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com