Espulsione Kalulu errore gravissimo | La Penna adesso rischia un lungo stop | ecco che cosa filtra dai vertici arbitrali

L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver commesso un grave errore durante la partita, quando ha espulso Kalulu per un fallo che molti considerano inesistente. Nei giorni scorsi, fonti vicine alla sezione arbitrale hanno rivelato che l’episodio potrebbe portare a sanzioni disciplinari dure, e si parla di una possibile sospensione di diverse giornate. La decisione si basa su una revisione interna dell’errore che ha provocato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Espulsione Kalulu, errore molto grave: La Penna adesso rischia uno stop molto lunga: ecco che cosa filtra in queste ore dai vertici arbitrali. La Juve esce sconfitta da San Siro, ma il 3-2 finale contro l' Inter è destinato a far discutere a lungo per la direzione di gara di Federico La Penna. L'arbitro è finito nell'occhio del ciclone per l'episodio decisivo: l'espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu, che ha cambiato l'inerzia del match. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il direttore di gara si profilano guai seri: i vertici arbitrali starebbero valutando un lungo stop a causa della gravità dell'errore commesso.

Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.

