Milan-Lazio Collu promosso VAR bocciato | ecco cosa filtra dai vertici arbitrali

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Lazio, polemiche infinite per il rigore negato ai biancocelesti sul finale. L'arbitro Collu promosso. Bocciato il VAR. Ecco cosa filtra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lazio collu promosso var bocciato ecco cosa filtra dai vertici arbitrali

© Pianetamilan.it - Milan-Lazio, Collu promosso VAR bocciato: ecco cosa filtra dai vertici arbitrali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan lazio collu promossoMilan-Lazio, il rigore per i biancocelesti non c'era (ma non era nemmeno fallo per i rossoneri): il varista verrà fermato - Secondo i vertici arbitrali, il rigore per il tocco di gomito di Pavlovic non c’era. Come scrive msn.com

milan lazio collu promossoRigore Milan-Lazio, sorprendono le dichiarazioni su Collu: “È un genio” - Dichiarazioni a sorpresa nei confronti dell'arbitro Collu dopo la scelta di non assegnare il rigore alla Lazio contro il Milan. Scrive spaziomilan.it

milan lazio collu promossoSfogo Hernanes su Milan-Lazio e Collu in diretta tv: "Basta, finisco qui e non voglio parlare" - L'ex biancoceleste si scaglia contro la decisione dell'arbitro: "Va modificato il protocollo, non possiamo vedere partite cambiate da questi episodi" ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Collu Promosso