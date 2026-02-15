Ennesima denuncia per un ladro novantenne | nel curriculum furti anche a Trieste
Un ladro novantenne, coinvolto in un furto a Trieste, finisce di nuovo sotto accusa. I carabinieri hanno dettagliato il suo lungo passato di reati, che risale agli anni Settanta. Nel suo archivio di accuse ci sono diversi episodi, tra cui un colpo avvenuto nella città nel recente passato.
La prima foto segnalatica è del 1974. L'uomo, nato a Sarajevo, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri I carabinieri hanno ricostruito il suo curriculum criminale che attraversa mezzo secolo di storia italiana, con il primo fotosegnalamento risalente addirittura al 1974. È una 'vecchia conoscenza' delle forze dell'ordine, capace di muoversi tra Roma, Trieste e la Liguria utilizzando svariati alias, tra cui quello di un cittadino jugoslavo nato a Sarajevo. Negli anni, il suo curriculum si è arricchito di innumerevoli denunce per furto aggravato, ricettazione e una rapina impropria commessa presso lo scalo di Roma Termini nel 2021.🔗 Leggi su Triesteprima.it
