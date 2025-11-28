Linee guida del MiM sull’intelligenza artificiale a scuola presentate al Job&Orienta di Verona | Utilizzo etico e consapevole
La seconda giornata del Job&Orienta di Verona ha ospitato la presentazione delle Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, elaborate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Linee guida del MiM sull’intelligenza artificiale a scuola presentate al Job&Orienta di Verona: “Utilizzo etico e consapevole” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Presentate le linee guida della riforma: focus su cura del territorio e delle persone, nuove assunzioni nei nove Municipi, più fondi per manutenzioni e forum di quartiere per coinvolgere i cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Cosa cambia davvero con il via libera del Ministero dei Trasporti alle linee guida Enac per i cani grandi in cabina Vai su X
AI a scuola, le linee guida del MIM: tra principi, rischi e (poche) pratiche - Un documento equilibrato, ma che somiglia più a una carta di principi etici che a una guida di navigazione. diritto.it scrive