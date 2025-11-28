La seconda giornata del Job&Orienta di Verona ha ospitato la presentazione delle Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, elaborate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Linee guida del MiM sull’intelligenza artificiale a scuola presentate al Job&Orienta di Verona: “Utilizzo etico e consapevole” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it