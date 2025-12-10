Bambina di 10 anni arriva in ospedale con la febbre e muore

Una bambina di 10 anni è deceduta il 9 dicembre all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, dopo essere stata trasferita dal Perrino di Brindisi. La giovane paziente era arrivata con febbre e le circostanze della sua morte stanno attirando l'attenzione delle autorità.

Una bambina di 10 anni è morta il 9 dicembre all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana dopo essere stata trasferita dal Perrino di Brindisi. La piccola era stata ricoverata per via della febbre. In poco tempo il quadro clinico si è aggravato fino ad arrivare al decesso.

