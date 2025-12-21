sarno proclamati gli eletti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri mattina, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sarno, si è svolta la cerimonia di proclamazione ufficiale dei 25 nuovi Consiglieri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Ad accogliere i neo Consiglieri comunali, il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione Comunale, l’intero Consiglio Comunale. Sono 25 i nuovi Consiglieri eletti, in rappresentanza di cinque Istituti scolastici: Zuottolo Rebecca, Annunziata Domenico, Pappacena Sofia, Manzo Giorgia, Squillante Jacopo (Scuola San Francesco Saverio); Ingenito Michele, Ascolese Silvana, Annunziata Ida, Santoro Stefano, Mancuso Alessio (I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

