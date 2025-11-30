ECCELLENZA Trasferte impegnative Cenaia con la Lucchese e i Fratres Perignano con la Sestese

Partita di cartello per il Cenaia che va ad affrontare i rossoneri della Lucchese al Porta Elisa. I verdi-arancioni, al via del campionato con grandi ambizioni, se la vedranno con una Lucchese che sta invece nei quartieri alti della classifica e che punta decisamente alla serie D. Il Cenaia, da fanalino di coda e alla ricerca della sua prima vittoria in questo campionato, cercherà di portare via un risultato positivo. "Speriamo che l’ambiente prestigioso in cui adiamo a giocare – dice il responsabile comunicazione del Cenaia – ci dia quegli stimoli giusti per sfornare una bella prestazione. Tutto il gruppo in settimana si è ben preparato e questo non solo ci conforta ma soprattutto ci da fiducia per portare via da Lucca un risultato positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA. Trasferte impegnative. Cenaia con la Lucchese e i Fratres Perignano con la Sestese

Altre letture consigliate

Mercoledì di fuoco per le nostre squadre impegnate nei campionati di Eccellenza con due trasferte e una gara in casa. A giocare tra le mura amiche sarà l’under 16 Tor Sapienza che ospiterà il Green Volley, ancora a 0 punti come le nostre dopo aver incontrat - facebook.com Vai su Facebook

EXCELLENCE. Challenging away matches. Cenaia with Lucchese and Fratres Perignano with Sestese - arancioni, al via del campionato con grandi ambizioni, se la vedranno con una Lucchese che sta ... Si legge su sport.quotidiano.net

Al Porta Elisa arriva la delusione Cenaia: tutto sull’avversaria - In trasferta ha realizzato solo due gol e ha collezionato tre pareggi. Riporta luccaindiretta.it

Le sfide di eccellenza. Fratres Perignano in Garfagnana. Mentre Cenaia cerca la svolta - Una domenica da vivere, sportivamente parlando, per i Fratres Perignano che sono chiamati ad un severo impegno sul campo ... Da msn.com