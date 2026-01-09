McDonald’s Italia annuncia la nomina di Ilaria Vaccarini come nuova Communication Manager nel team Impact. Con un’esperienza consolidata nel settore della comunicazione, Vaccarini si occuperà di coordinare le strategie di comunicazione dell’azienda, contribuendo a rafforzare il rapporto con i clienti e le comunità locali. Questa nomina sottolinea l’impegno di McDonald’s nell’innovazione e nella trasparenza delle proprie attività.

McDonald’s Italia ha nominato Ilaria Vaccarini come nuova Communication Manager all’interno del team Impact. Nel suo nuovo incarico, la manager avrà la responsabilità di sviluppare e di guidare la comunicazione strategica del marchio legata a persone, cultura aziendale e impatto sociale. «Sono lieta di fare un nuovo passo in questa grande azienda e ricoprire una nuova posizione lavorativa», ha postato su LinkedIn. «Nuove sfide, nuovi compagni di viaggio, sempre sotto gli archi dorati. Non vedo l’ora che la nuova avventura abbia inizio». Vaccarini sarà chiamata così a rafforzare la coesione interna, sostenendo il dialogo con dipendenti e stakeholder e promuovendo altresì una narrazione autentica dei valori del brand. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - McDonald’s Italia, Ilaria Vaccarini nuova Communication Manager

Leggi anche: Lo store manager di Brindisi è uno dei migliori direttori McDonald’s al mondo

Leggi anche: Lo store manager di Brindisi è uno dei migliori direttori di McDonald’s al mondo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Grazie a @Eagle Pictures Italia per la splendida donazione ricevuta a Natale per le nostre famiglie. #eaglepictures #natale #Mediaset Casa Ronald McDonald Italia - facebook.com facebook