Djimsiti nel mirino della Juventus possibile rinforzo a costo zero
La Juventus sta osservando Berat Djimsiti, desiderando rinforzare la difesa senza spendere soldi. La società torinese punta sul difensore albanese, che potrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione senza costi di acquisto. Djimsiti, che ha un contratto in scadenza nel 2024, attira l’interesse perché potrebbe trasferirsi a parametro zero. La trattativa si intensifica mentre il calciatore cerca una nuova sfida e la società bergamasca valuta le offerte.
Berat Djimsiti è finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione con il difensore albanese che potrebbe salutare l’Atalanta a costo zero alla fine del campionato in corso. Il centrale classe 1993 è in scadenza di contratto con la formazione bergamasca e potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato in corso. Djimsiti piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Il giocatore è in contatto con la società orobica per valutare il rinnovo di contratto e restare in una squadra dove è diventato un punto fermo della rosa e molto importante anche dal punto di vista dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Calciomercato Cagliari, possibile colpo a centrocampo per i sardi: nel mirino un giocatore dell’Atalanta. I dettagli della possibile trattativa
Il calciomercato del Cagliari si anima con un possibile colpo a centrocampo.
Lucca Juventus: dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio. Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli
Analisi sulla situazione di Lucca alla Juventus, con attenzione alle questioni contrattuali e alle opportunità di mercato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Pasalic e De Roon, i due bergamaschi acquisiti che, a suon di presenze, scriveranno la storia; Atalanta, è un dominio col brivido finale: Krstovic e Zappacosta stendono la Cremonese. Como nel mirino; Atalanta, Primo round europeo. L’Eco di Bergamo Con la Lazio per l\'Europa; Formazioni ufficiali Atalanta-Cremonese: le scelte di Palladino e Nicola dal 1'.
Djimsiti nel mirino della Juventus, possibile rinforzo a costo zeroBerat Djimsiti è finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione con il difensore albanese che potrebbe salutare l’Atalanta a costo zero alla fine del campionato in corso. Il ... calciomercato.it