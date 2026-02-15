djimsiti nel mirino della juventus possibile rinforzo a costo zero

La Juventus sta osservando Berat Djimsiti, desiderando rinforzare la difesa senza spendere soldi. La società torinese punta sul difensore albanese, che potrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione senza costi di acquisto. Djimsiti, che ha un contratto in scadenza nel 2024, attira l’interesse perché potrebbe trasferirsi a parametro zero. La trattativa si intensifica mentre il calciatore cerca una nuova sfida e la società bergamasca valuta le offerte.

Berat Djimsiti è finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione con il difensore albanese che potrebbe salutare l’Atalanta a costo zero alla fine del campionato in corso. Il centrale classe 1993 è in scadenza di contratto con la formazione bergamasca e potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato in corso. Djimsiti piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Il giocatore è in contatto con la società orobica per valutare il rinnovo di contratto e restare in una squadra dove è diventato un punto fermo della rosa e molto importante anche dal punto di vista dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

