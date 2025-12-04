Centinaia di account su TikTok diffondono video generati dall’IA per creare odio contro i migranti
Lo ha rivelato un rapporto di AI Forensics. I video hanno raccolto finora miliardi di visualizzazioni, in aperto contrasto con le regole della piattaforma social. 🔗 Leggi su Repubblica.it
