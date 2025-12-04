Centinaia di account su TikTok diffondono video generati dall’IA per creare odio contro i migranti

Repubblica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha rivelato un rapporto di AI Forensics. I video hanno raccolto finora miliardi di visualizzazioni, in aperto contrasto con le regole della piattaforma social. 🔗 Leggi su Repubblica.it

centinaia di account su tiktok diffondono video generati dall8217ia per creare odio contro i migranti

© Repubblica.it - Centinaia di account su TikTok diffondono video generati dall’IA per creare odio contro i migranti

News recenti che potrebbero piacerti

Germania, falsi video di TikTok mostrano centinaia di migliaia di persone che marciano per l'AfD - In vista delle elezioni federali tedesche, si moltiplicano online le fake news e la propaganda generata dall'intelligenza artificiale. Da it.euronews.com

TikTok annuncia centinaia di licenziamenti nel Regno Unito. È l'intelligenza artificiale a moderare (quasi) tutti i contenuti - L'app utilizza sempre di più l'intelligenza artificiale per moderare i contenuti e non c'è più posto per le persone. Riporta ilmessaggero.it

TikTok taglia centinaia di posti di lavoro, intelligenza artificiale in campo - La piattaforma di social media TikTok annuncia che taglierà centinaia di posti di lavoro, con un numero significativo di dipendenti in Malesia. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Account Tiktok Diffondono