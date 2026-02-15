Discriminazioni di LGBTQIA+ | perte le iscrizioni al corso di formazione

Arcigay Salerno ha avviato un corso di formazione dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di discriminazioni contro persone LGBTQIA+. La scelta deriva dalle continue denunce di episodi di esclusione e insulti che coinvolgono cittadini e operatori del settore. Il corso mira a insegnare come riconoscere e combattere le discriminazioni, offrendo strumenti pratici a chi lavora nei servizi pubblici e privati. Il progetto si inserisce nelle attività del CAD, il centro che si occupa di contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il primo ciclo di iscrizioni si è già concluso, con molte richieste da parte di professionisti

Arcigay Salerno, nell'ambito delle attività del CAD, Centro Antidiscriminazioni fondate sull'oroentamemto sessuale e l'Identità di Genere, promuove un corso di formazione che intende fornire strumenti e competenze per operare al meglio nei servizi e nelle attività dedicate al contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone lgbtqia+ e per la presa in carico e accompagnamento delle vittime e delle persone loro vicine. Il percorso si terrà in presenza con personale formatore esperto e sarà della durata di 12 ore distribuite come da calendario. Si affronteranno le questioni più emergenti ed utili al fine di garantire la qualità dell'offerta di supporto alle persone che si rivolgono al CAD Salerno e non solo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Al via le iscrizioni per il corso di Alta Formazione 'AI as a Medical Device' Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione su 'AI as a Medical Device'. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trump rimuove la bandiera arcobaleno del Pride dal monumento per i diritti Lgbt di Stonewall. Diritti Lgbtqia+, Tursi lancia un bando per aprire un ufficio contro le discriminazioniIl Comune di Genova ha avviato una selezione pubblica allo scopo di affidare un incarico esterno per «l’attività di studio e consulenza finalizzate a costituire strumenti per rafforzare la tutela dei ... genova.repubblica.it Luxuria sul militante gay di FdI che si sente discriminato dalla sinistra Lgbtqia+: «Non sa di cosa parla, vuole vedere i lividi?»«Le discriminazioni sono superate? Potremmo già fermarci qui. Perché chi dice una cosa di questo tipo dimentica un mondo intero. Vogliamo fargli vedere le foto dei lividi, dei referti medici? O erano ... corrieredelveneto.corriere.it Una nuova occasione formativa in arrivo! Sabato 28 febbraio 2026 Forlì – Laboratorio Aperto Forlì Via C. Sforza 45 15:00 – 19:00 Che genere di comunicazione Strumenti per una comunicazione rispettosa delle persone LGBTQIA+ Cosa signif facebook