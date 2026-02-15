La partita tra Cremonese e Genoa termina senza gol, perché le due squadre non trovano la rete in un match molto combattuto. Nel frattempo, a Parma, Bernabè e Harroui segnano i gol che portano l’1-1 contro il Verona, mantenendo aperto il risultato fino all'ultimo minuto. La giornata di Serie A prosegue con altre sfide intense, tutte da seguire in tempo reale.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Udinese, Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo: «Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione» Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così» Moviola Udinese Sassuolo: il VAR cancella il pari di Bertola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Cremonese-Genoa, Bernabè e Harroui per l’1-1 in Parma-Verona

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, una decisione che ha lasciato i tifosi senza gol dopo 90 minuti di gioco intenso.

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre senza punti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.