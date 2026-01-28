Sport più rischi demenza da colpi ripetuti alla testa | lo studio sul cervello degli atleti

Lavorando con atleti di sport di contatto, uno studio rivela che i colpi ripetuti alla testa aumentano le possibilità di sviluppare demenza. La notizia preoccupa chi si dedica a queste discipline, perché il rischio non è più solo teorico. Gli esperti sottolineano come il danno al cervello possa manifestarsi anche molti anni dopo aver smesso di giocare.

(Adnkronos) – Essere esposti a ripetuti colpi alla testa, come accade agli atleti che praticano sport di contatto, può aumentare il rischio di sviluppare demenza. E' l'alert lanciato da un nuovo studio, il più grande di questo genere, condotto dal Cte Center della Boston University, struttura che si occupa di ricerca sull'encefalopatia traumatica cronica (Cte), malattia neurodegenerativa causata da traumi cranici ripetuti. Secondo gli autori, la Cte dovrebbe essere riconosciuta come una nuova causa di demenza. La ricerca, pubblicata online sulla rivista 'Alzheimer's & Dementia', si basa sull'analisi dei dati di 614 donatori di cervello esposti a ripetuti impatti alla testa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

