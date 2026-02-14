Un Carnevale tra sogni e meraviglie Dai trampolieri alle bolle giganti

Monza si anima con il Carnevale, che porta in città spettacoli colorati e divertenti a causa delle numerose iniziative in programma. Le strade centrali si riempiono di trampolieri, artisti e bolle giganti che attirano grandi e bambini. Le piazze si trasformano in veri e propri palcoscenici all’aperto, mentre il centro storico si riempie di musica e allegria, con un’atmosfera che richiama anche le tradizioni francesi.

Monza si prepara a vivere il Carnevale con tante iniziative che animeranno la città, tra piazze del centro, teatro di strada e un tocco d’Oltralpe. Da oggi, e fino a lunedì, il centro storico diventerà palcoscenico di festa, stupore e fantasia, con spettacoli gratuiti per tutte le età e il ritorno del tradizionale mercatino francese in piazza Trento e Trieste. Ad animare la festa in maschera due consolidate realtà: il Teatro dell’Aleph (compagnia lombarda attiva dal 1987) e Incredibolle. La festa parte oggi, alle 15, in piazza Trento e Trieste con “La Materia dei Sogni”, spettacolo itinerante a cura del Teatro dell’Aleph: un corteo poetico di attori e trampolieri che sospesi tra realtà e immaginazione - con coreografie leggere, musica e palloncini colorati - avvolgeranno il pubblico in un’atmosfera ricca di fascino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

