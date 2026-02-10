Christopher Nkunku parla di Adrien Rabiot, suo compagno al Milan. L’attaccante dice che l’amico ora è più decisivo in campo e che non ha limiti. Nkunku conosce Rabiot dai tempi del PSG e vede in lui una vera forza in questa stagione.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto l'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea su Adrien Rabiot, che, dopo il gol di Ruben Loftus-Cheek in Bologna-Milan, invece di esultare per la rete è andato proprio da lui per consolarlo per l'occasione mancata. «Non lo ha fatto perché siamo francesi: qua al Milan tutti si aiutano a vicenda. Siamo un gruppo davvero unito». E sempre a proposito di Rabiot, che Nkunku conosce da tanto tempo, sin da quando - giovanissimi - muovevano i primi passi insieme nel PSG, l'attaccante - in risposta alle parole di Massimiliano Allegri, "è il miglior Rabiot di sempre" - ha commentato così: «Io l’ho sempre conosciuto forte così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku: “Rabiot ora forse più è decisivo. Non ha limiti, è una bestia”

Nkunku ha detto che è al Milan per vincere.

Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l'Inter.

