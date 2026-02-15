Da 36 anni passa l' estate in Brasile Betobahia lancia due nuovi brani | Carnevale valvola di sfogo

Betobahia, nome d’arte di Alberto Pazzaglia, ha deciso di tornare in Brasile dopo 36 anni per registrare due nuovi brani, tra cui

In occasione del Carnevale 2026, l'artista lancia due nuovi brani destinati a far ballare il pubblico italiano e brasiliano. I nuovi singoli sono intitolati "Salta è Carnevale" e "Estate Brasiliana" "La vita è un carnevale": così Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, sintetizza la sua storia d'amore con il Brasile, la terra del Carnevale per eccellenza. Una connessione profonda che dura da 36 anni, divisi tra la sua Romagna e il Sud America, dove l'artista ha trascorso altrettante estati brasiliane. Sicuramente si può affermare che quella di Betobahia è una carriera all'insegna dell'allegria.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

