Betobahia | 36 anni di samba e due nuovi singoli per portare il Brasile in Romagna

Betobahia, nome d’arte di Alberto Pazzaglia, ha pubblicato due nuovi singoli per portare il ritmo del samba in Romagna, dopo aver trascorso 36 estati a celebrare la musica brasiliana. La sua passione per il Brasile dura da quasi quarant’anni, e ora traduce questa energia in brani come “Salta è Carnevale” e “Estate Brasiliana”. In particolare, il cantante ha scelto di inserire sonorità vivaci e atmosfere tropicali, coinvolgendo anche alcuni musicisti locali.

Betobahia, 36 Estati Brasiliane e un Nuovo Doppio Singolo: Quando la Romagna Incontra il Samba. Alberto Pazzaglia, conosciuto come Betobahia, lancia due nuovi brani, “Salta è Carnevale” e “Estate Brasiliana”, celebrando un sodalizio di quasi quattro decenni con il Brasile. L’artista romagnolo, da sempre legato alla cultura sudamericana, porta con sé un’energia contagiosa che mira a conquistare le radio e le playlist di tutto il mondo, portando un pezzo di Brasile in Italia e viceversa. Il lancio è previsto in piena atmosfera carnevalesca, sottolineando il valore di questa festa come momento di liberazione e gioia.🔗 Leggi su Ameve.eu Da 36 anni passa l'estate in Brasile, Betobahia lancia due nuovi brani: "Carnevale valvola di sfogo" Betobahia, nome d'arte di Alberto Pazzaglia, ha deciso di tornare in Brasile dopo 36 estati consecutive trascorse lì, portando con sé due nuove canzoni. Dalla Romagna al Brasile: Betobahia firma il suo "Natale tropicale" tra palme, musica e sorrisi Dalla Romagna al Brasile, Betobahia porta il suo spirito natalizio in un'atmosfera tropicale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da 36 anni passa l'estate in Brasile, Betobahia lancia due nuovi brani: Carnevale valvola di sfogo.