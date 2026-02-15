Crinali appenninici sempre più industrializzati | 12 nuove torri eoliche

Il governo ha approvato il progetto di installare dodici nuove torri eoliche alte 200 metri sui crinali appenninici, una decisione che ha suscitato molte critiche tra gli ambientalisti. La zona, già occupata da oltre cento aerogeneratori, vedrà così aumentare significativamente la presenza di impianti energetici. Questa scelta ha portato a un aumento delle proteste tra chi teme danni alla natura e al paesaggio locale.

Arezzo, 15 febbrsio 2026 – alte 200 metri in area già interessata da oltre 100 aerogeneratori. La nota di Appennino sostenibile. Presso la pagina internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stata pubblicata la documentazione del progetto eolico industriale della società Maestrale Energy srl: 12 pale alte 200 metri per una potenza complessiva di 86,4 MW collocate nel comune di Sestino (AR), mentre le opere di connessione ricadrebbero anche nel territorio di Badia Tedalda. Indicativamente l'impianto si posizionerebbe in un'area limitrofa al Monte Maggio e al Poggio delle Campane, già individuata da altri due progetti eolici (14 pale) attualmente in esame presso il MASE.