Cremonese-Genoa 0-0 | la traversa nega ai lombardi la gioia del colpaccio in pieno recupero

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, dopo che una traversa nel recupero ha negato ai lombardi una vittoria sfiorata. La gara si è disputata allo stadio Zini di Cremona, dove i padroni di casa hanno colpito il legno nel finale, lasciando i tifosi di entrambi i team con il fiato sospeso. La mancanza di reti ha mantenuto il punteggio fermo a 24 punti per entrambe le squadre, che continuano a condividere la posizione in classifica.

Cremona, 15 febbraio 2026 – Si chiude con un pareggio a reti bianche la gara dello Zini tra Cremonese e Genoa, che portano a casa un punto a testa decisamente prezioso per la permanenza in Serie A e proseguono appaiate a quota 24 in classifica. Un pari che rispecchia quanto visto nel corso di una gara decisamente equilibrata e più briosa nei primi 45', nei quali è stato il Genoa a creare le palle gol più ghiotte con Messias, Vitinha e Norton-Cuffy. Un grande Audero ha però sempre negato la gioia del gol ai rossoblù, i quali nella ripresa hanno faticato molto di più al cospetto di una Cremonese maggiormente pimpante, che in pieno recupero ha avuto l'occasione più nitida della gara con Bonazzoli che ha scheggiato la traversa con un tiro dal centro dell'area.