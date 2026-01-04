La Cremonese beffata dalla Fiorentina in pieno recupero | la rete di Kean arriva all’ultimo assalto

Da sport.quotidiano.net 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, un gol di Kean nel recupero ha deciso l'esito dell'incontro. La rete finale ha permesso alla Fiorentina di conquistare tre punti, lasciando la Cremonese con l’amaro in bocca. Un risultato che influisce sulla classifica di entrambe le squadre e sottolinea l'importanza di ogni minuto di gioco in questa stagione.

Un gol di Kean in pieno recupero lascia impietosamente a mani vuote la Cremonese e regala tre punti per continuare a sperare alla Fiorentina. La squadra di mister Nicola gioca con volontà e crea diverse buone occasioni, ma non riesce a pungere e nel finale, quando ormai lo 0-0 sembrava destinato a diventare il risultato definitivo, viene trafitta da una prolungata azione dei viola che sorprende la difesa ospite. La palla giunge a Fortini, che di testa costringe Audero alla respinta. Il primo a giungere sulla sfera è Kean, in campo da pochi minuti, che anticipa tutti e sigla la rete che condanna alla sconfitta i grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la cremonese beffata dalla fiorentina in pieno recupero la rete di kean arriva all8217ultimo assalto

© Sport.quotidiano.net - La Cremonese beffata dalla Fiorentina in pieno recupero: la rete di Kean arriva all’ultimo assalto

Leggi anche: Kean nel recupero salva la Fiorentina: Cremonese piegata all’ultimo respiro

Leggi anche: Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean nel recupero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

cremonese beffata fiorentina pienoDiretta/ Fiorentina Cremonese (risultato finale 1-0): decide Kean in pieno recupero! ( 4 gennaio 2025) - Diretta Fiorentina Cremonese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Franchi per il diciottesimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

cremonese beffata fiorentina pienoSerie A, Fiorentina di cuore! Cremonese beffata nel recupero - Gli uomini di Vanoli agguantano la vittoria nei minuti di recupero, un 1- lalaziosiamonoi.it

cremonese beffata fiorentina pienoFiorentina, vittoria all'ultimo respiro contro la Cremonese: finisce 1-0 - Un gol di Moise Kean in pieno recupero regala alla Fiorentina la vittoria contro la Cremonese al Franchi. tuttonapoli.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.