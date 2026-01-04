La Cremonese beffata dalla Fiorentina in pieno recupero | la rete di Kean arriva all’ultimo assalto

Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, un gol di Kean nel recupero ha deciso l'esito dell'incontro. La rete finale ha permesso alla Fiorentina di conquistare tre punti, lasciando la Cremonese con l’amaro in bocca. Un risultato che influisce sulla classifica di entrambe le squadre e sottolinea l'importanza di ogni minuto di gioco in questa stagione.

Un gol di Kean in pieno recupero lascia impietosamente a mani vuote la Cremonese e regala tre punti per continuare a sperare alla Fiorentina. La squadra di mister Nicola gioca con volontà e crea diverse buone occasioni, ma non riesce a pungere e nel finale, quando ormai lo 0-0 sembrava destinato a diventare il risultato definitivo, viene trafitta da una prolungata azione dei viola che sorprende la difesa ospite. La palla giunge a Fortini, che di testa costringe Audero alla respinta. Il primo a giungere sulla sfera è Kean, in campo da pochi minuti, che anticipa tutti e sigla la rete che condanna alla sconfitta i grigiorossi.

