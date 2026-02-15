Crans-Montana clamoroso | La cauzione per Jessica Moretti non è stata pagata
Il Tribunale di Sion ha annunciato che Jessica Moretti non ha pagato la cauzione richiesta, causando un ritardo nel suo rilascio. La decisione arriva dopo che il giudice aveva stabilito, il 13 gennaio 2026, di definire l’importo del deposito per l’indagata, coinvolta nel tragico incendio del locale Constellation a Crans-Montana. Quel rogo, avvenuto la notte di Capodanno, ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115.
Il Tribunale di Sion aveva annunciato il 13 gennaio 2026 che avrebbe fissato a breve l'importo del deposito cauzionale per Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi nel rogo del locale Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Nella nota del Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese del 12 gennaio si leggeva: "Il Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese, il 12 gennaio 2026, a fine giornata e su raccomandazione della procura, ha imposto misure alternative alla custodia cautelare a Jessica Maric Moretti, la direttrice del bar, a causa dell'esistenza di un rischio di fuga, l'unico rischio menzionato dalla Procura della Repubblica.
Jessica Moretti si trova ancora in custodia a Crans-Montana perché non ha versato la cauzione richiesta, secondo quanto hanno comunicato i giudici di Sion.
Jacques Moretti, proprietario del ristorante 'Le Constellation' a Crans-Montana, uscirà dal carcere di Sion dopo aver pagato una cauzione di 200mila franchi.
