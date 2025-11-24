A Rieti il ventennale di Ares 118 | oltre 53 mila interventi nel solo 2024
Cronache Cittadine Più 4,22% di interventi in un anno e trend triennale stabile: presentati oggi alla Fondazione Varrone i numeri dell’emergenza-urgenza nelle L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Argomenti simili trattati di recente
A Rieti il ventennale di ARES 118: oltre 53 mila interventi nel solo 2024 Vai su X
Mutui, importo medio richiesto: nel 2025 a Roma il dato più alto, a Rieti il più basso - facebook.com Vai su Facebook
A Rieti il ventennale di Ares 118: oltre 53 mila interventi nel solo 2024 - +4,22% di interventi in un anno e trend triennale stabile: presentati oggi alla Fondazione Varrone i numeri dell’emergenza- Segnala quotidianosanita.it
Appalti Ares, condanne cancellate: Tesoriere e Innocenzi assolti - Nel processo sugli appalti Ares 118, la Cassazione – ritenuti tutti ammissibili i ricorsi presentati dai legali degli imputati – ha di fatto posto la parola fine al lungo procedimento penae, ... Riporta ilmessaggero.it
Asl Rieti. Il nuovo commissario è Marinella D’Innocenzo - D'Innocanzo attualmente ricopre l’incarico di Direttore generale dell’assessorato salute della Regione Molise ed in precedenza era stato direttore generale dell’Ares 118. Segnala quotidianosanita.it