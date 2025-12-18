Carboni potrebbe presto lasciare il Genoa, alimentando i rumors sul suo futuro. Romano conferma la volontà di cambiare aria, mentre l’Inter valuta le prossime mosse. Marotta sta studiando la soluzione migliore per il trequartista, che potrebbe tornare in nerazzurro o approdare altrove. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti ufficiali.

© Internews24.com - Carboni è pronto a lasciare il Genoa! La conferma di Romano: quale futuro per il trequartista dell’Inter?

Inter News 24 Marotta studia la soluzione. Le strade di Valentin Carboni e del Genoa sono pronte a separarsi definitivamente. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione in una piazza storica si è trasformata in un vicolo cieco per il promettente trequartista di proprietà dell’ Inter. Le indiscrezioni rilanciate inizialmente da Pasquale Guarro trovano ora conferme totali anche da fonti internazionali come Fabrizio Romano: l’accordo tra le due società per la risoluzione anticipata del prestito è ormai a un passo dalla fumata bianca. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Mercato Inter, Carboni può lasciare il Genoa a gennaio: un club di Serie A è pronto a fare sul serio!

Leggi anche: Inter, Carboni ad un passo dal lasciare Genoa: sfida in Serie A per l’argentino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mercato Inter Carboni può lasciare il Genoa a gennaio | un club di Serie A è pronto a fare sul serio!.

Genoa, Carboni: “Voglio tornare a essere felice col calcio. Pronto a lasciare un segno come Milito” - Il matero tra le mani fuori dal campo, con la sigla dell’Afa, la federcalcio argentina. ilsecoloxix.it

Il classe 2004 è pronto per una nuova avventura - facebook.com facebook