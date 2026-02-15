Consenso sotto scacco La piazza alza la voce

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grosseto, molte persone sono scese in piazza per protestare contro la riforma sul consenso, preoccupate che possa indebolire le tutele contro la violenza sessuale. La manifestazione si è svolta davanti al municipio, con cittadini che hanno portato cartelli e slogan per chiedere cambiamenti. La mobilitazione nasce dalla crescente insoddisfazione verso le modifiche introdotte dal governo, ritenute dannose per le vittime. Un rappresentante del comitato ha spiegato che questa legge rischia di ridurre le garanzie di tutela. La protesta si è sviluppata in un clima acceso, con interventi che hanno attirato l’attenzione di passanti

Grosseto si Mobilitata: Proteste contro la Riforma sul Consenso e il Rischio di Arretramento nella Lotta alla Violenza Sessuale. Grosseto è stata oggi teatro di una forte protesta contro le modifiche al decreto legge sulla tutela delle vittime di violenza sessuale. Associazioni, avvocate, sindacati, studenti e cittadine sono scese in piazza Dante per esprimere preoccupazione per il passaggio dalla definizione di “consenso” a quella di “volontà contraria”, un cambiamento che secondo i manifestanti potrebbe compromettere la protezione delle vittime e ostacolare la lotta contro la violenza di genere.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Juventus: Spalletti alza la voce

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si distingue per il suo stile comunicativo pacato e misurato.

Juventus: Yildiz alza la voce sul rinnovo

Kenan Yildiz, talento emergente della Juventus, ha manifestato chiaramente la volontà di accelerare sui negoziati per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2029.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Messina, si dimette il sindaco Basile Città non merita di vivere sotto scacco; Raid nelle villette, quartiere Sant’Ambrogio sotto scacco; CC forestali, Ambiente sotto scacco: in Liguria oltre 20mila controlli, 735 denunce e 2,8 milioni di sanzioni -; Eur sotto scacco: blitz dei Carabinieri contro spaccio, prostituzione e abusivismo.