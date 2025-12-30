Juventus | Yildiz alza la voce sul rinnovo

Kenan Yildiz, talento emergente della Juventus, ha manifestato chiaramente la volontà di accelerare sui negoziati per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2029. Dopo aver avuto un ruolo importante in questa stagione, il giocatore turco desidera definire con chiarezza il proprio futuro con la società, sottolineando l’importanza di una soluzione tempestiva. La dirigenza si trova ora a valutare le prossime mosse in questa negoziazione.

Kenan Yildiz non intende più aspettare. Il talento turco, esploso definitivamente in questa stagione con la maglia numero 10 della Juventus, ha fatto pervenire alla dirigenza richieste precise per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2029. A 20 anni (21 a maggio), il ragazzo vuole garanzie economiche e sportive

