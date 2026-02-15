Competenza passione e spirito di servizio | alla scoperta dei marshall di pista con il Ferrari Club di Forlì

Il Ferrari Club di Forlì, guidato da Piero Gardini, ha organizzato una serata dedicata ai marshall di pista per valorizzare il ruolo di chi lavora dietro le quinte durante le gare. La scelta nasce dalla volontà di riconoscere il contributo fondamentale di queste persone, spesso poco visibili, che aiutano a mantenere la sicurezza in circuito. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto conoscere meglio le competenze e le responsabilità di chi si occupa di gestire le emergenze e coordinare le operazioni durante le corse.

I protagonisti. Giammaria Zanzini: "Serve un piano Marshall per il commercio" C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Il Ferrari Club di Forlì, guidato dal presidente Piero Gardini, continua il proprio impegno nel promuovere la cultura motoristica e la passione per il mondo delle corse con una nuova serata dedicata agli appassionati. Giovedì 19 febbraio, alle 21, presso la sede di VolontàRomagna in viale Roma 124, si terrà l’incontro intitolato “Le sentinelle in pista – I marshall e il dietro le quinte delle corse”, un appuntamento pensato per scoprire uno degli aspetti meno conosciuti ma fondamentali del motorsport.🔗 Leggi su Forlitoday.it Il Ferrari Club di Forlimpopoli prepara un 2026 denso di attività: "Gli ospiti ci tengono a venire perchè qui si respira tanta passione" Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha avviato le iscrizioni per il 2026, promettendo un calendario ricco di eventi. Alla scoperta di Lando Norris: il golf, gli sgarri alla dieta e la passione per Valentino Rossi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Competenza, passione e spirito di servizio: alla scoperta dei marshall di pista con il Ferrari Club di Forlì; Milano Cortina 2026, il Trentino pronto ad accogliere i Giochi; Luca Pasin promosso ufficialmente nella giunta nazionale di Fiesa; A Courmayeur le Olimpiadi si seguono in diretta al Jardin de l’Ange. Ricercare la verità con passione e competenzaMa allora si può. Anzi si deve. E non con rassegnazione e noia, ma con passione. L’ha detto ieri il Papa al Congresso della stampa cattolica e lo riportiamo con emozione: «La ricerca della verità ... avvenire.it Federsanità: Competenza e passione al servizio della sanità pubblicaAuguri di buon lavoro da tutti gli Organi di Federsanità ad Angelo Aliquò, già direttore generale della ASL Frosinone, da ieri nominato nuovo direttore generale dello INMI Spallanzani – Istituto ... quotidianosanita.it SCUDERIA FERRARI CLUB CATANZARO NEWS TEST PRE-STAGIONALE BAHRAIN T02 La SF-26 prosegue il lavoro a Sakhir con Charles Leclerc Sakhir, 12 febbraio 2026 – La Scuderia Ferrari HP ha completato la seconda giornata del primo test in Bahra facebook