Cinema italiano in lutto | l’annuncio è appena arrivato

Il cinema italiano piange la scomparsa di Pino Colizzi, morto a 89 anni, perché la sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori e attori di fama mondiale. La sua voce è diventata un punto di riferimento nel doppiaggio, portando in Italia interpretazioni di grandi star come Jack Nicholson e Dustin Hoffman. Colizzi ha dedicato oltre 60 anni della sua vita a dare vita ai personaggi sul grande schermo, lasciando un segno indelebile nel settore. È scomparso nella sua casa romana, circondato dai ricordi di una carriera lunga e ricca di successi.

È morto a 89 anni Pino Colizzi, storica voce del doppiaggio italiano, interprete capace di attraversare decenni di cinema prestando timbro e sfumature ad alcuni dei più grandi attori internazionali. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una delle figure più riconoscibili – anche se spesso invisibili – del grande schermo. Nato a Roma nel 1937, Colizzi ha costruito una carriera lunga e prestigiosa, diventando una delle voci simbolo del doppiaggio italiano. Era stato sposato con la collega Manuela Andrei, con cui aveva avuto due figli, Carlo e Chiara, in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cinema italiano in lutto: l’annuncio è appena arrivato Cinema in lutto: il grande attore morto all’improvviso. È appena arrivato l’annuncio Politica italiana in lutto: il triste annuncio è appena arrivato La politica italiana piange la perdita di Luciano Borgiani, figura di spicco e storico esponente di Rifondazione Comunista e del Partito dei Comunisti Italiani. lo TSUNAMI ha COLPITO il Nostro VILLAGGIO è SUCCESSO di TUTTO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lutto per Claudio Bisio, dolore per il conduttore di Zelig: il messaggio su Instagram; Le case di Die My Love e Sentimental Value a confronto, una riflessione sulle abitazioni di famiglia; Cinema in lutto: Bud Cort, protagonista di Harold e Maude, è morto a 77 anni | blue News; Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der Beek. Cinema italiano in lutto: l’annuncio è appena arrivatoÈ morto a 89 anni Pino Colizzi, storica voce del doppiaggio italiano, interprete capace di attraversare decenni di cinema prestando timbro e sfumature ad ... thesocialpost.it Cinema in lutto: è morto Roger Allers, co-regista de 'Il Re Leone'Il contributo di Roger Allers a ‘Il Re Leone’ è stato fondamentale per il successo del film, che ha segnato un'epoca nell'animazione mondiale. La pellicola, uscita negli anni Novanta, è diventata un ... it.blastingnews.com Un capolavoro del cinema italiano magistralmente diretto da Elio Petri e superlativamente interpretato dal grandissimo Gian Maria Volonte ', attore capace di immedesimarsi talmente bene nei ruoli che ha interpretato al punto da non vedere più la sua persona facebook Un grande anno per il cinema italiano, e anche per Cinecittà. Siamo nella shortlist dei @PremiDavid con ben otto titoli, tra le distribuzioni #LuceCinecittà e i film girati o post-prodotti nei nostri studi. Scoprili tutti qui: cinecitta.com/2026/02/cineci… x.com