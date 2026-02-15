Cinema italiano in lutto | l’annuncio è appena arrivato

Il cinema italiano piange la scomparsa di Pino Colizzi, morto a 89 anni, perché la sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori e attori di fama mondiale. La sua voce è diventata un punto di riferimento nel doppiaggio, portando in Italia interpretazioni di grandi star come Jack Nicholson e Dustin Hoffman. Colizzi ha dedicato oltre 60 anni della sua vita a dare vita ai personaggi sul grande schermo, lasciando un segno indelebile nel settore. È scomparso nella sua casa romana, circondato dai ricordi di una carriera lunga e ricca di successi.

È morto a 89 anni Pino Colizzi, storica voce del doppiaggio italiano, interprete capace di attraversare decenni di cinema prestando timbro e sfumature ad alcuni dei più grandi attori internazionali. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una delle figure più riconoscibili – anche se spesso invisibili – del grande schermo. Nato a Roma nel 1937, Colizzi ha costruito una carriera lunga e prestigiosa, diventando una delle voci simbolo del doppiaggio italiano. Era stato sposato con la collega Manuela Andrei, con cui aveva avuto due figli, Carlo e Chiara, in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

