Chocomoments arriva in piazza De Ferrari per quattro giorni di degustazioni e laboratori dedicati al cioccolato
Chocomoments sbarca in piazza De Ferrari a causa della grande richiesta di eventi dedicati al cioccolato, portando in città una manifestazione ricca di degustazioni e laboratori pratici. La fiera, che si svolge da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, propone quattro giornate di attività, con stand aperti dalle 10 alle 20 e momenti di intrattenimento per tutte le età.
Tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30 per imparare a fare i cioccolatini. Costo 7€ – prenotazione non necessaria Corso di lavorazione del cioccolato per principiantiSabato e domenica dalle 10 alle 12. Costo 30€, prenotazione obbligatoria sul sito web – sezione Eventi. Venerdì 20 febbraio15:00 – Premiazione Unione Sportiva Sestri Ponente15:00 – Show cooking a cura dell'Associazione Ristoranti FEPAG – FIPE Confcommercio Genova Domenica 22 febbraio12:30 – Show cooking: La pralina di Genova15:00 – Show cooking a cura dell'Associazione Pasticcerie FEPAG – FIPE Confcommercio Genova.
