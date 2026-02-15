Conferenza stampa Chiellini post Inter Juve | Quanto successo stasera è inaccettabile Manifesto del calcio italiano rovinato da un protocollo che va cambiato!

Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526. La sua presa di posizione nasce dalla constatazione che quanto accaduto è inaccettabile e danneggia l’immagine del calcio italiano. Chiellini ha criticato duramente il protocollo di sicurezza, che secondo lui non funziona e deve essere rivisto subito. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come questi incidenti costringano tutto il movimento a riflettere e agire in fretta.

di Marco Baridon Conferenza stampa Chiellini post Inter Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. PAROLE – «C’è poco da parlare di calcio. Siamo uniti da proprietà, dirigenza, quanto successo stasera è inaccettabile. Difficile parlare di calcio. Era un manifesto del calcio italiano, rovinato da un protocollo che va cambiato. Impossibile non correggere un errore umano. È da inizio stagione che tutte le persone si lamentano, in ragioni e modi diversi, noi siamo sempre stati proattivi per dare una svolta ma non c’è un domani perché sta diventando sempre più inaccettabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile.

