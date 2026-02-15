Conferenza stampa Chiellini post Inter Juve | Quanto successo stasera è inaccettabile Manifesto del calcio italiano rovinato da un protocollo che va cambiato!

Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526. La sua presa di posizione nasce dalla constatazione che quanto accaduto è inaccettabile e danneggia l’immagine del calcio italiano. Chiellini ha criticato duramente il protocollo di sicurezza, che secondo lui non funziona e deve essere rivisto subito. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come questi incidenti costringano tutto il movimento a riflettere e agire in fretta.