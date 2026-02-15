Federico La Penna torna sotto i riflettori dopo una sospensione passata, legata a errori nelle partite precedenti. La decisione di affidargli la direzione dell’atteso match tra Inter e Juve ha sollevato discussioni, soprattutto perché in passato aveva avuto problemi con alcune decisioni contestate. La sua presenza in campo fa discutere tifosi e addetti ai lavori, che ricordano quei momenti di criticità.

Nel calcio italiano, l’arbitro Federico La Penna torna a essere al centro della scena, con una serie di episodi che hanno alimentato polemiche e approfondimenti sull’operato della classe arbitrale. Le designazioni recenti hanno riacceso l’attenzione sul ruolo dei direttori di gara nei grandi incontri e sulle ricadute che ne derivano. La Penna è ricordato per una gestione controversa durante una finale playoff di Serie B risalente al 2018 tra Frosinone e Palermo. In quell’occasione, la direzione è stata descritta come schizofrenica, con decisioni su rigori negate, assegnati e successivamente ritirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chi è l'arbitro della sfida Inter-Juve: sospensione in passato agli scheletri nell'armadio

Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can.

Ieri alla Camera, la minoranza si è dibattuto animatamente sull’argomento sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.