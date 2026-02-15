Chi è l' arbitro della sfida Inter-Juve | sospensione in passato agli scheletri nell' armadio
Federico La Penna torna sotto i riflettori dopo una sospensione passata, legata a errori nelle partite precedenti. La decisione di affidargli la direzione dell’atteso match tra Inter e Juve ha sollevato discussioni, soprattutto perché in passato aveva avuto problemi con alcune decisioni contestate. La sua presenza in campo fa discutere tifosi e addetti ai lavori, che ricordano quei momenti di criticità.
Nel calcio italiano, l’arbitro Federico La Penna torna a essere al centro della scena, con una serie di episodi che hanno alimentato polemiche e approfondimenti sull’operato della classe arbitrale. Le designazioni recenti hanno riacceso l’attenzione sul ruolo dei direttori di gara nei grandi incontri e sulle ricadute che ne derivano. La Penna è ricordato per una gestione controversa durante una finale playoff di Serie B risalente al 2018 tra Frosinone e Palermo. In quell’occasione, la direzione è stata descritta come schizofrenica, con decisioni su rigori negate, assegnati e successivamente ritirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio
Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can.
La minoranza con gli scheletri nell’armadio
Ieri alla Camera, la minoranza si è dibattuto animatamente sull’argomento sicurezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Var e Avar di Inter-Juve, ecco chi arbitra davvero! Vi ricordate Bremer-Atalanta? Ecco, c’è di nuovo; Chi è l’arbitro di Inter-Juventus? VAR, designazione e precedenti con La Penna; 14 anni ed è l'arbitro più giovane d'Italia, Samuele: Mi anticipo i compiti nel fine settimana, così riesco a fare anche tutto; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel.
Chi è Federico La Penna, l’arbitro dello scandaloso episodio Bastoni-Kalulu in Inter-JuventusChi è Federico La Penna, l’arbitro del caso Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus: carriera, polemiche, VAR e perché è finito nella bufera ... tag24.it
Rocchi: Errore dell'arbitro La Penna su Kalulu, ma c'è chi vuole fregarciC'è grande dispiacere da parte dell'Aia e del designatore Gianluca Rocchi per quanto avvenuto in Inter-Juventus, con l'espulsione per doppia ammonizione del difensore bianconero Kalulu per la clamor ... adnkronos.com
CACCIATO VIA DOPO INTER-JUVE ULTIM'ORA PESANTISSIMA! facebook
Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi» x.com