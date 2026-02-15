Che Tempo Che Fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 15 febbraio 2026

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 febbraio 2026. Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 febbraio, di Che Tempo che Fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Nella puntata di oggi di Che Tempo che Fa saranno ospiti in studio: il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò; l’attrice e showgirl Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo”, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta; la cantante Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André; l’attrice Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione. 🔗 Leggi su Tpi.it

