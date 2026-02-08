Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 8 febbraio 2026

Questa sera alle 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio conduce il programma insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. Numerosi ospiti italiani e internazionali si alterneranno in studio, pronti a intrattenere il pubblico con interviste e momenti di svago. La puntata promette di essere ricca di sorprese e approfondimenti.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 8 febbraio 2026. Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 8 febbraio, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Ospiti della puntata: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con "Portobello", la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, presentata in anteprima alla 82. Oggi, 8 febbraio 2026 torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e tutti i dettagli sulla puntata. Gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 8 febbraio, tutte le anticipazioni. In studio Valeria Golino, Marco Bellocchio e Fabio Gifuni, ma anche Giulia Michelini e Luca Argentero. Questa sera Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni saranno presenti a Che tempo che fa per presentare "Portobello", la nuova serie di Bellocchio in uscita il 20 febbraio su HBO Max Italia.

