Giulia Falcone di Cesate ha ricevuto la convocazione ufficiale dalla Nazionale Italiana di boxe per partecipare al Training Camp Elite under 23 a Roma, che si terrà dal 16 al 21 febbraio. La convocazione arriva dopo settimane di allenamenti intensi e di successi nelle competizioni regionali. La giovane atleta si prepara ora a rappresentare l’Italia in un evento di alto livello, con l’obiettivo di mettersi in mostra tra le promesse del pugilato nazionale.

© Ilnotiziario.net - Cesate, boxe: Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’Italia

