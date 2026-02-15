Cesate boxe | Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’Italia
Giulia Falcone di Cesate ha ricevuto la convocazione ufficiale dalla Nazionale Italiana di boxe per partecipare al Training Camp Elite under 23 a Roma, che si terrà dal 16 al 21 febbraio. La convocazione arriva dopo settimane di allenamenti intensi e di successi nelle competizioni regionali. La giovane atleta si prepara ora a rappresentare l’Italia in un evento di alto livello, con l’obiettivo di mettersi in mostra tra le promesse del pugilato nazionale.
