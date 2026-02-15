La Commissione Europea ha siglato o negoziato numerosi accordi commerciali negli ultimi mesi, un’attività che dimostra grande impegno e rapidità. Questa accelerazione deriva anche dalla pressione di Donald Trump, che ha influenzato le scelte europee. La corsa ai nuovi accordi si traduce in trattative intense con partner di tutto il mondo, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici.

Gli accordi commerciali con altri paesi: negli ultimi mesi ne ha fatti o negoziati diversi mostrando uno zelo non scontato, e ovviamente c'entra Trump Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen ha fatto vari accordi commerciali o ha avviato negoziati con molti paesi, partendo da zero o riprendendo discussioni che in passato si erano arenate. È un modo per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ritenuti un partner sempre meno affidabile: a differenza di molti altri ambiti, sugli accordi la Commissione si sta mostrando prolifica, determinata e piuttosto efficace. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una cosa in cui la Commissione Europea è particolarmente prolifica

La Commissione Europea ha disposto la perquisizione della sede europea di Temu, piattaforma di e-commerce cinese con sede a Dublino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.