Non farlo Il campione di tennis in Russia per un’esibizione | scoppia la bufera politica
La stagione tennistica 2025 si è chiusa con il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, lasciando spazio a vacanze e tornei d’esibizione in giro per il mondo. Ma mentre molti giocatori sono volati verso mete esotiche, Tallon Griekspoor ha scelto un palcoscenico che sta creando più polemiche che relax: la Russia. L’olandese parteciperà infatti al Northern Palmyra Trophy, un evento a inviti in programma il 29 e 30 novembre a San Pietroburgo, insieme alla fidanzata Anastasija Potapova. Una decisione che ha provocato un’ondata di critiche in Olanda, fino a coinvolgere direttamente il governo dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
