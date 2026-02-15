Carta docente | dal 2025 26 utilizzabile anche per spese di viaggio ci sono vincoli? Pillole di Question Time

Nel question time del 6 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli, avvocato e collaboratore del sindacato ANIEF, è stato affrontato il tema dell’evoluzione delle modalità di utilizzo della Carta del docente. L’approfondimento si è concentrato in modo specifico sulla possibilità di impiegare il bonus anche per le spese di viaggio. L'articolo Carta docente: dal 202526 utilizzabile anche per spese di viaggio, ci sono vincoli? Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV ha approfondito le modalità di accesso ai percorsi abilitanti 202526, evidenziando l’assenza di agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR.

Durante il question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda, si è discusso della conferma del docente di sostegno e della continuità didattica.

Nel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione rilevante relativa all’accesso ai percorsi abilitanti da 60 CFU. L’attenzione si è conc… x.com