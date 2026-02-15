Carnevale di Muggia | vince ancora Bulli e Pupe il trionfo tutto pasta e casa
Bulli e Pupe ha conquistato ancora una volta la vittoria alla 72ª edizione del Carnevale di Muggia, confermando la sua posizione di leader tra le maschere più amate. La loro sfilata ha attirato l’attenzione di molti spettatori, grazie a un carro ricco di dettagli e colori vivaci. La vittoria arriva dopo settimane di preparativi e prove intense, che hanno coinvolto tutto il gruppo. La manifestazione si è svolta nel centro storico, dove migliaia di persone si sono radunate per assistere alle parate.
Bulli e Pupe vince la 72esima edizione e si conferma, come l'anno, la compagnia in vetta al Carnevale muggesano. La premiazione è avvenuta in una piazza Marconi gremitissima. Dopo la sfilata le compagnie si sono infatti riversate nella piazza principale della cittadina rivierasca, dove a decretare il vincitore, con 301 voti, è stato il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Bulli e Pupe ha vinto con il tema "Pasta Dove c’è Bulli e Pupe c’è Casa”. Secondo posto per la Trottola con “Gelatttoo!!!”, con un tripudio di gelati e decorazioni colorate. Terzo posto per l’Ongia con “Femo. Ape!”, con centinaia di api che hanno riempito o le vie della città.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Muggia: Bulli e Pupe celebrano la tradizione con un trionfo di “Pasta e Casa” al Carnevale.
La compagnia Bulli e Pupe ha vinto il primo premio della 72ª edizione del Carnevale di Muggia il 15 febbraio 2026, portando in piazza un grande spettacolo di pasta e tradizione.
CARNEVALE DI MUGGIA: INGRESSO ALLE SERATE A 10 EURO PER NON RESIDENTI | 19/01/2026
