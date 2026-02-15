Muggia | Bulli e Pupe celebrano la tradizione con un trionfo di Pasta e Casa al Carnevale

Muggia Esulta: Bulli e Pupe Trionfano al Carnevale con un Omaggio alla Tradizione. Muggia si è tinta di festa domenica 15 febbraio 2026, con la compagnia Bulli e Pupe che ha conquistato il primo premio della 72esima edizione del suo storico Carnevale. La vittoria, celebrata in una Piazza Marconi gremita, è un riconoscimento alla creatività e all’ingegno di una comunità che valorizza le proprie radici e la propria identità. Un Trionfo di “Pasta e Casa”. La scelta del tema “Pasta Dove c’è Bulli e Pupe c’è Casa” ha catturato l’essenza del territorio e della sua gente, conquistando la giuria e il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bulli e Pupe ha conquistato la vittoria alla 72ª edizione del Carnevale di Muggia, dimostrando ancora una volta di essere la squadra più amata dal pubblico.

Il Carnevale di Trieste si prepara a partire già da domenica 8 febbraio, portando con sé alcune novità.

