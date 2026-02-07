Carnevale in danza al Municipale con il Gran Galà Le Maschere
Domenica 15 febbraio al Teatro Municipale si svolge il Gran Galà
Un programma d’eccezione per festeggiare il Carnevale, con il Gran Galà "Le Maschere" della compagnia Balletto del Sud: al Teatro Municipale, domenica 15 febbraio alle ore 16, nell’ambito della Stagione Danza, anche il pubblico è invitato a indossare il costume di Carnevale.Sarà uno spettacolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Carnevale Danza
Gran galà “Le maschere”: parata di artisti e capolavori dedicata al Carnevale
Lunedì sera a Lecce si è tenuto il gran galà “Le maschere”, una serata dedicata ai costumi e alle maschere che hanno segnato il Carnevale nel tempo.
Torna il Gran Carnevale di Ancona, sfilata e concorso a premi per le maschere più belle: al via le iscrizioni
Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative.
Ultime notizie su Carnevale Danza
Argomenti discussi: Il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton ha incantato piazza San Marco; Il Carnevale di Castrovillari parla il linguaggio del corpo: tre serate dedicate alla danza al Teatro Sybaris; Il Gran Ballo di Carnevale al Teatro Fraschini di Pavia; Il Capodanno Cinese al Carnevale di Venezia!.
Il Carnevale di Castrovillari parla il linguaggio del corpo: tre serate dedicate alla danza al Teatro SybarisDal 9 all’11 febbraio torna Scuole di Danza a Confronto, appuntamento storico del Carnevale di Castrovillari: oltre vent’anni di coreografie, talento e tradizione nel cuore della città ... ecodellojonio.it
Carnevale 2026 a Nocera Superiore, danza protagonista su corso MatteottiCreatività, energia e partecipazione saranno al centro del Carnevale 2026 a Nocera Superiore, che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi ... zon.it
Verso la #Sartiglia: il Gran Galà tra memoria, spettacolo e futuro facebook
Ascoli, al Ventidio Basso la prima edizione del Gran Galà del Volontariato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.