Il traffico si è bloccato a causa del caos alla Madonna dell’Acqua, e ora si chiede di riaprire lo svincolo verso via Pietrasantina. La chiusura dell’accesso ha creato disagi ai pendolari che, provenendo da Viareggio lungo l’Aurelia, devono ora percorrere un tratto più lungo per raggiungere il nuovo centro commerciale. Un automobilista ha riferito di aver impiegato il doppio del tempo ieri mattina per attraversare quella zona.

Ripristinare lo svincolo diretto verso Via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia proveniente da Viareggio, evitando l’obbligo di arrivare fino alla nuova rotatoria a servizio del nuovo polo commerciale di Madonna dell’Acqua. è la richiesta congiunta che Confcommercio Pisa e Comune di San Giuliano Terme rivolgono ad Anas, ente competente per tutta l’Aurelia incluso il collegamento fra le due strade, che arriva dopo gli incontri avuti, sia dall’associazione di categoria che dall’amministrazione comunale, con gli imprenditori e le attività commerciali di via Pietrasantina "Questa situazione – afferma il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – sta creando forti disagi agli imprenditori e attività commerciali dell’intera zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos Madonna dell’Acqua: "Ripristinare lo svincolo verso via Pietrasantina"

San Giuliano Terme, Confcommercio e il Comune chiedono all’Anas di riaprire lo svincolo di Madonna dell’Acqua, perché molte attività locali ne hanno bisogno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.