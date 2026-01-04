Terminate le feste riprendono i cantieri sul tratto abruzzese dell' A14 | un altro anno di passione fra disagi e aumento dei pedaggi

Dopo le pause festive, i lavori sul tratto abruzzese dell'A14 riprenderanno a breve. La ripresa dei cantieri comporta inevitabili disagi e un aumento dei pedaggi, elementi che gli automobilisti dovranno considerare nella programmazione dei propri spostamenti. È importante rimanere aggiornati sulle novità e pianificare di conseguenza i propri viaggi lungo questa tratta.

Dopo diverse settimane di sospensione, stanno per riprendere i lavori sul tratto abruzzese dell'autostrada A14. Com'è noto, i cantieri erano stati rimossi per le festività, così da evitare ripercussioni sul traffico intenso dei giorni di festa. Ma lo stop terminerà alle ore 22 di mercoledì 7.

