Nuovo palasport fine lavori a dicembre? Il Comune chiede certezze sui tempi

Il nuovo palasport, inizialmente previsto per settembre 2026, ha subito un rallentamento dei lavori a causa di criticità emerse durante la costruzione. Il Comune richiede ora chiarimenti sui tempi di completamento, con l’obiettivo di ottenere certezze sulle nuove scadenze. La data di fine lavori, prevista per dicembre, rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

L'OPERA. La scadenza inizialmente prevista a settembre 2026 è slittata per le criticità del cantiere. «Aggiornamento puntuale entro il 31 gennaio, c'è l'impegno a recuperare il ritardo accumulato».

Bergamo, il nuovo palasport in ritardo, Veneziani: «Ci diano delle scadenze o per la pallavolo sarà difficile continuare» - Io punto al 2027: a Firenze in un anno e mezzo hanno realizzato Palazzo Wanny» ... bergamo.corriere.it

Nuovo palasport. Dopo lo stop ripartiti i lavori - Dopo un lungo stop forzato durato diversi mesi, sono in procinto di ripartire i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio sportivo in via Porta (nella foto). ilgiorno.it

Decisamente meno equilibrata la seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia C5 che si sta tenendo nel nuovo Palasport di località Stretto - facebook.com facebook

